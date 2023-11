Thomas, 16 ans, avait été tué dans une rixe qui a éclaté dans la fête de village à Crépol, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre. 17 autres personnes avaient été blessées. Ce mardi 21 novembre, 7 individus ont été interpellés à Toulouse, à plus de 450 km des lieux du drame. Dont l'auteur présumé du meurtre de Thomas.

La fête avait tourné au cauchemar : dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre, à Crépol, un village de 500 habitants dans la Drôme, une rixe avait éclaté lors d'un bal privé liée à la fête de village, une violente bagarre provoquée par un groupe armé d'au moins un couteau. Thomas, 16 ans, a été gravement atteint par un coup de couteau et est décédé alors que les secours le trasportaient vers l'hôpital de Lyon (Rhône). 17 autres personnes avaient été blessées, dont deux jeunes en urgence absolue.

Le groupe auteur de cette agression particulièrement sauvage avait pris la fuite.

Ce drame a causé un très vif émoi à Crépol. Sa maire Martine Lagut a parlé d'une "bande venue pour tuer".

7 interpellations à Toulouse

L'affaire a rebondi ce mardi 21 novembre à quelque 470 km des lieux du drame, à Toulouse, où 7 individus ont été interpellés, après audition de quelque 70 personnes et le lancement d'un appel à témoins, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cité par La Dépêche du Midi. Selon certaines sources, des suspects avaient été rapidement identifiés, les visages de certains d'entre eux circulant même sur les réseaux sociaux.

"L'enquête dira si ce sont les auteurs de ce crime odieux", a commenté le ministre de l'Intérieur ce mardi lors d'une intervention à l'Assemblée nationale.

Drame de Crépol: "7 personnes ont été interpellées" annonce Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale pic.twitter.com/AdtEp9cZUc — BFMTV (@BFMTV) November 21, 2023

"Très jeunes et connus de la justice"

C'est le GIGN qui a mené cette interpellation, selon Le Parisien, et parmi les 7 individus, "jeunes, voire très jeunes et connus de la justice", figure l'auteur présumé du meurtre de Thomas. Selon La Dépêche, cette interpellation s'est déroulée vers 14 heures route de Seysses à Toulouse, où les suspects semblaient s'être regroupés devant une résidence neuve. "J'ai vu des jeunes qui couraient et tentaient de s'échapper. Ils ont même été poursuivis sur la route avant d'être menottés" par les membres en noir du GIGN, témoigne un habitant de cette rue".