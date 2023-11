"Très aimé de ses amis, très sage" : le chagrin de la mère de Thomas, 16 ans, tué lors du bal de Crépol

La mère de Thomas s'est exprimée pour la première fois

Une marche blanche s'est élancée à Romans-sur-Isère (Drôme) ce mercredi 22 novembre 2023 en début d'après-midi pour rendre hommage à Thomas, un adolescent de 16 ans tué par des coups de couteau lors d'une rixe qui a éclaté dans le village de Crépol, dans la nuit de samedi à dimanche.

Entre 300 et 400 personnes étaient rassemblées ce soir-là, pour un bal privé. Vers 1h30 du matin, un groupe de jeunes est arrivé et aurait tenté de s'immiscer dans la soirée. L'agent de sécurité leur a refusé l'entrée. Peu de temps après, une bagarre a éclaté... les jeunes étaient armés de couteaux.

Thomas se trouvait au bal avec ses amis et son grand frère. Pris dans la rixe, l'adolescent a été mortellement blessé et est décédé sur le chemin vers l'hôpital.

"Il disait qu'il n'avait pas réussi à sauver son frère"

"Ils m'ont enlevé mon Thomas. Tout ça, c'est de la folie furieuse", exprime la mère de l'adolescent, Isabelle Perroto, à nos confrères de Paris Match. "C'était un jeune homme plein de vie, très aimé de ses amis, quelqu'un sans problème, très sage".

La soirée arrivait bientôt à sa fin quand la bagarre a éclaté. "Tous les copains de Thomas devaient dormir à la maison... ça n'est jamais arrivé (...) Le frère de Thomas est traumatisé. Beaucoup de jeunes le sont. Deux des meilleurs amis de Thomas n'ont pas ouvert la bouche depuis samedi".

Isabelle Perroto était partie en week-end, laissant la maison à ses enfants et leurs amis pour qu'ils s'amusent. "Nous étions partis à 200 km de là et son frère nous a appelés. Il disait qu'il n'avait pas réussi à sauver son frère. On est rentrés immédiatement. On a pu parler au Samu, qui a tenté de le sauver. Ils nous ont dit qu'il ne parlait déjà plus".

Ce soir-là, plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont trois grièvement.

Plusieurs suspects arrêtés, dont l'auteur présumé du coup de couteau

Dans ce petit village où tout le monde se connaît, la souffrance était encore palpable ce mardi. Thomas était en classe de Terminale au lycée du Dauphiné, à Romans-sur-Isère, là où les habitants lui ont rendu hommage. L'adolescent était le capitaine de l'équipe de rugby du FC Romans-Péage. Des ballons ont été lâchers sur la pelouse ce mardi.

Lâcher de ballons en hommage à #Thomas sur la pelouse du stade Donnadieu pour conclure cette marche blanche de #RomansSurIsere



#Crepol #marcheblanche #justicepourthomas pic.twitter.com/Y7gBNipA6Y — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) November 22, 2023

Le soir du drame, les initiateurs de la rixe ont pris la fuite. Un principal suspect âgé de 20 ans a été interpellé et aurait été formellement désigné comme l'auteur du coup de couteau qui a coûté la vie à Thomas. Sept autres suspects, qui auraient quitté Romans-sur-Isère avec le meurtrier présumé, ont été arrêtés à Toulouse (Haute-Garonne).