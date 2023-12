Mort de Thomas à Crépol : recherche du meurtrier, insultes racistes, bagarre, ce que l'on sait deux semaines après le drame

Deux semaines après l'issue dramatique de la nuit du 18 au 19 novembre 2023 à Crépol, qui a été le théâtre de la mort de Thomas, 16 ans, poignardé, l'enquête avance.

Le bal de Crépol a viré au drame, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 avec la mort de Thomas, poignardé, à l'âge de 16 ans. Depuis, rumeurs et débats alimentent ce terrible fait divers. Dont l'enquête a évolué. Ce que l'on sait, ce 5 décembre.

Une thèse perd en probabilité

Premier élément clé : une thèse semble très fortement perdre en probabilité. Celle d'une expédition punitive programmée, comme l'indique Le Parisien. En effet, nos confrères soulignent qu'au moins neuf suspects, natifs de Romans-sur-Isère pour huit d'entre eux, sont arrivés à Crépol durant la soirée, à bord de cinq voitures. Et au moins quatre ont participé au bal et ont fait partie des 450 personnes présentes. Ils sont restés près de deux heures avant le déclenchement de la bagarre mortelle.

Une altercation à l'origine de la rixe ?

Selon un rapport de synthèse du 25 novembre que Le Parisien a pu se procurer, la situation s'envenime lorsque Ilyès Z., l'un des neuf suspects et âgé de 22 ans, échange des mots à l'intérieur de la salle avec un rugbyman nommé Thomas L. Selon le premier, le second lui tire l'arrière de ses cheveux, noués en catogan. Ce que le suspect n'apprécie guère : il répond en l'insultant et lui demandant de partir.

Toujours selon les dires d'Ilyès Z., son interlocuteur aurait poursuivi ses provocations et déclaré "allez, tu viens, on va dehors si tu as un problème !". Les enquêteurs évoquent ainsi cette altercation comme pouvant "être à l'origine de la rixe". Quant à Thomas L., il a précisé, lors de sa déposition, avoir "peut-être bousculé" Ilyès Z.

Ce dernier raconte que l'explication a très vite basculé par un échange de coups et dit avoir été frappé à coups de poing et de pied par son vis-à-vis et deux ou trois autres rugbymen. Une bagarre impliquant ensuite "une trentaine de belligérants", selon les gendarmes, éclate. Il est deux heures du matin.

Déferlement de violence, insultes racistes...

D'autres jeunes venus de Romans-sur-Isère mais donc restés sur le parking de la salle des fêtes de Crépol jusqu'alors, auraient, à leur tour, participé à ce qui s'est converti en déferlement de violence. Des amis de Thomas L. sont aussi venus en découdre. Selon nos confrères qui rapportent plusieurs témoignages, du côté de Romans, les agresseurs sont armés de couteaux voire de gants coqués. Quelque temps plus tôt, le vigile, touché au couteau à la main, a tenu à déclarer que "quand j'ai été blessé, je ne refoulais pas de jeunes de Romans à l'entrée, je tentais juste de calmer les choses".

Mais d'autres versions racontées aux enquêteurs pointent du doigt un autre élément durant cette soirée qui a viré au drame. Des insultes racistes ont été mentionnées par des témoins, selon Le Figaro. Une amie de Thomas L. dit en effet avoir entendu celui-ci dire "j'ai envie de taper des bougnoules". Mais comme le précise la source de nos confrères, le timing de ces paroles "reste à circonstancier, ce qui est très important".

De son côté, Le Parisien, qui rapporte des témoignages des participants du bal, souligne que l'un de ceux-ci dit avoir relevé des mots "hostiles aux Blancs" : "on va t'avoir, petit Blanc", aurait alors déclaré un jeune de Romans-sur-Isère.

Qui est le meurtrier ?

Pour rappel, cette scène de violence inouïe aura été fatale à Thomas Perotto, 16 ans. Il sera touché par un seul coup de couteau "ayant frappé le ventricule droit sans frapper le cœur". Trois autres personnes ont été gravement blessées. Mais une question reste encore sans réponse, 16 jours après le drame. Qui a tué le jeune rugbyman ?

Selon le Figaro, deux individus sont suspectés, à ce jour, d'être l'auteur du coup mortel. Le premier est Ilyès Z. Le second est un mineur "au prénom à consonance française", mais mineur : l'identité est donc confidentielle. Et si ce dernier est particulièrement scruté de près par les enquêteurs, c'est en raison du rôle de son petit frère. Il aurait été l'un des acteurs de ce déferlement de violence mais est toujours recherché, comme d'autres personnes, comme l'indiquent nos confrères.

Neuf individus mis en examen

Depuis le samedi 18 novembre et cette soirée dramatique, neuf individus ont été mis en examen pour meurtre en bande organisée pour certains d'entre eux, pour violences volontaires pour d'autres. Dans le groupe, six sont actuellement en détention provisoire. Dont les deux étant suspectés d'être le meurtrier de Thomas. Des chiffres pouvant être amenés à évoluer, le procureur de la République de Valence assurant à nos confrères que l'ensemble des protagonistes "n'est pas interpellé ni identifié".

