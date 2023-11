+314 %, +366 %, + 475 % : les prix dingues des chambres d'hôtels à Paris pour les J. O. 2024

Entre juillet et août 2024, beaucoup vont préférer regarder les Jeux olympiques devant leur télévision...

Les visiteurs prévoyant de se rendre à Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 (du 26 juillet au 11 août) pourraient connaître des difficultés pour se loger alors que les prix des hôtels devraient flamber dans la capitale française.

700 € la nuit minimum ?

Selon un rapport de l'Office du tourisme de Paris, les prix affichés en septembre pour l'été 2024 montraient une envolée de 314%, avec un tarif moyen de 699 euros la nuit dans un hôtel d'Ile-de-France.

La hausse est de 366% pour les hôtels deux étoiles et de 475% pour les hôtels trois étoiles, précise le rapport.

"Autant prendre une chambre à Nantes"

"Nous voulons des Jeux populaires, et cela ne peut pas être des Jeux populaires à 700 euros la nuit", a déclaré lundi à Reuters Frédéric Hocquard, adjoint à la mairie de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne. "Une partie des chambres ne va pas trouver preneur. Si la chambre est à 699 euros, autant prendre une chambre à Nantes, Lille ou Rennes et prendre le TGV pour deux heures", souligne-t-il. L'adjoint au maire estime que les professionnels de l'hôtellerie vont "droit dans le mur".

"Tout ça va nourrir l'ogre Airbnb", prévient-il.

Flambée générale ?

Et encore : il n'est pas dit que même à 2 heures de Paris, les prix ne flambent pas partout. Ce camping "Le Grand Paris", situé dans le Val d'Oise à 2 heures de la capitale, annonce des tarifs presque quadruplés entre début juillet et la période des J. O.

Pour les fans absolus des J. O. qui voudraient se rendre à Paris, c'est dès maintenant qu'il faut fouiller sur internet : il y est encore possible de réserver une chambre ou un logement sans faire exploser votre portefeuille. Bonne chance !