JO de Paris 2024 : une délocalisation de la cérémonie d'ouverture est-elle envisagée face au risque terroriste ?

Un peu plus de 24 heures après l'attaque terroriste ayant tué un homme et blessé deux autres à Paris, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a été interrogée concernant la cérémonie d'ouverture, ce lundi 4 décembre 2023.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a assuré, ce lundi 4 décembre 2023 sur France Inter, que délocaliser la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, prévue sur la Seine à Paris l'été prochain, n'était pas "une hypothèse" actuellement envisagée, en dépit du risque terroriste.

La menace terroriste "existe", mais...

"On n'a pas de plan B, on a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans Bis", a-t-elle affirmé. Deux jours après l'attaque survenue sur le pont Bir-Hakeim de Paris, où un assaillant fiché pour radicalisation islamiste et connu pour des troubles psychiatriques a tué un touriste allemand à coups de couteau et blessé au marteau deux autres personnes, la ministre des Sports a rappelé que la "menace terroriste et notamment la menace islamiste existe".

"Nous sommes lucides sur cette menace et nous mettons tout en ordre pour la réduire au maximum."



Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) revient sur l'attaque de samedi soir à Paris et la menace terroriste qui pèse sur les Jeux olympiques et paralympiques.#le710inter pic.twitter.com/4EhpaTNvEu — France Inter (@franceinter) December 4, 2023

Cependant "elle n'est pas nouvelle et elle n'est ni spécifique à la France, ni spécifique aux Jeux", a souligné la ministre, qui assure mettre "tout en ordre pour la réduire au maximum avec un état de vigilance absolu".

Sur la Seine

La cérémonie d'ouverture des JO doit se dérouler fin juillet sur la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Mme Oudéa-Castera a indiqué a assuré qu'il n'y avait pas de "plan B". "Il y a un certain nombre de variables d'ajustements", a-t-elle toutefois précisé.

Elle a cité en particulier la jauge de spectateurs lors de cette cérémonie, qui sera fixée au printemps, et que l'on peut "moduler". Ces ajustements concerneront également "le nombre de festivités qui seront autorisées autour de la zone et dans Paris" et "la gestion des périmètres de sécurité".

À la question de savoir si la délocalisation de la cérémonie faisait partie des "plans bis", la ministre a déclaré: "ce n'est pas l'hypothèse sur laquelle on travaille".

Dès le 26 juillet

Pour rappel, les Jeux olympiques doivent démarrer dès le vendredi 26 juillet 2024 pour se terminer dimanche 11 août. Il ne s'agira pas des seules olympiades sur le sol français l'an prochain, puisque les Jeux paralympiques arriveront quelques semaines plus tard, du 28 août au 8 septembre.