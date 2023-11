Paris 2024 : "Deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt", révèle Anne Hidalgo, à huit mois des Jeux olympiques

À huit mois du début des Jeux olympiques de Paris, Anne Hidalgo, la maire de la capitale, a fait un point de situation, mercredi 22 novembre 2023. Et révélé "deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt".

Le compte à rebours continue de défiler. Les Jeux olympiques de Paris, c'est dans huit mois maintenant. L'occasion pour Anne Hidalgo, la maire de la capitale, de faire un point de situation sur le plateau de Quotidien, mercredi 22 novembre 2023.

"On est prêt sur les infrastructures"

Interrogée par Yann Barthès, l'édile affirme d'abord "qu'on est prêt sur les infrastructures. Tout ça, ça a bien avancé, c'est prêt. Le Grand Palais va être prêt, ça, c'est l'Etat. Il est encore un peu en travaux". Sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, "ça sera presque prêt. Pas le métro, parce que le métro, il a été renoncé à le rendre complètement accessible partout. Mais il y aura beaucoup de stations et d'espaces qui seront prêts", enchaîne Anne Hidalgo.

Qu'est-ce qui n'est pas prêt pour les Jeux Olympiques ?



Deux écueils pointés du doigt

Mais la maire de Paris souligne, ensuite, "deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt". La première concerne les transports. Lorsque le présentateur se montre taquin en indiquant que Valérie Pécresse est responsable, Anne Hidalgo poursuit : "et puis le gouvernement un peu aussi, mais on fait tout ça ensemble donc je me sens concernée aussi !" Selon l'élue, "on est dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau de ponctualité, de confort pour les Parisiens et les Parisiennes". Concrètement, elle explique qu'il y a "des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il n'y aura pas le nombre de trains et la fréquence".

Deuxième thème évoqué par la socialiste, "un sujet qui m'importe beaucoup : la situation d'un certain nombre de personnes à la rue, des SDF". Elle évoque une proposition faite au gouvernement : "je voudrais que, comme il y a un héritage écologique, un héritage sur l'accessibilité des Jeux, qu'il y ait un héritage social et qu'on puisse se donner les moyens de mettre en place les hébergements qui permettront de mettre à l'abri, dès maintenant, les personnes qui sont sans domicile".

Ce dernier thème, la maire de Paris assure s'en occuper "avec le préfet de Région, avec l'Etat, tout le monde est d'accord pour avancer". Elle indique par ailleurs que sa démarche "a déclenché, a réouvert un certain nombre de financements. Tant mieux. Là-dessus, on doit avancer, mais on n'est pas encore prêt".

"Sur le reste, on sera prêt !"

Mais en fin d'intervention, celle qui est à la tête de la capitale depuis avril 2014, le martèle : "sur le reste, on sera prêt !" Et cite notamment l'un des sujets ayant fait l'objet de grands débats : "et pour la baignade en Seine, on sera prêt aussi". Pour rappel, les Olympiades démarrent dès le 26 juillet 2024.