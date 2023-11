Jeux olympiques de Paris 2024 : 400 000 nouveaux billets mis en vente ce jeudi 30 novembre à partir de 10 heures, la marche à suivre pour obtenir votre sésame

Le Cojo met en vente plus de 400 000 nouveaux billets pour tous les sports ce jeudi 30 novembre à partir de 10 heures.

Plus de 400 000 tickets pour tous les sports sont mis en vente ce jeudi 30 novembre à partir de 10h, sur le site tickets.paris2024.org.

La règle du "premier arrivé, premier servi"

Le comité d’organisation des JO (Cojo) l'a souligné lors d’un point presse la semaine dernière, qu'il n’y aura pas de tirage au sort. La règle du "premier arrivé, premier servi" sera ainsi de mise à partir de ce jeudi.

Surprise de fin d'année ?

Des billets à acheter pour quels sports ?

- Athlétisme : 30 000 billets

- Rugby à 7 : 25 000 billets

- Beach-volley : 25 000 billets

- Tennis : 24 000 billets

- Équitation : 14 000 billets

- Tir à l'arc : 11 000 billets

- Basket-ball : 7 300 billets

- Natation : 6000 places

- Breaking, basket 3x3, skateboard : 5000 billets

- Judo : 2 000 billets

- Cyclisme sur piste : 500 billets.

Seul sport où aucun billet ne pourra être acheté : le surf.

Le Cojo précise qu’un tiers des billets seront proposés à 50 € ou moins, et deux tiers à moins de 100 €, notamment 70 000 billets à moins de 24 €.

D'autres billets seront mis en vente ces prochains mois, mais moins massivement. Il y aura également la possibilité d'acheter des places sur la plateforme de revente qui ouvrira au printemps 2024.

Des places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture

À noter qu'il sera également possible d'achert des places pour les cérémonies d’ouverture et de clôture : entre 90 et 2 700 € pour la première, et entre 45 et 1 600 € pour la seconde.

Enfin, ce jeudi 30 novembre, sont également proposés de nouveaux billets pour les sports paralympiques sold out, comme l’escrime fauteuil.

Jusqu'ici, près de 7,2 millions de billets ont été vendus sur un total espéré par les organisateurs de 10 millions.