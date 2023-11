À Paris, le Périph passe à 50km/h, après les Jeux Olympiques

Le boulevard d périphérique va se transformer à l'occasion des Jeux Olympiques. Il comportera une voie dédiée au covoiturage et aux transports publics qui ne pourront pas excéder la vitesse de 50 km/h, après les Jeux.

Dans le cadre du nouveau Plan Climat 2026-2030 de la Ville de Paris, le boulevard périphérique va se transformer à l'occasion des Jeux de Paris. Une voie dédiée au covoiturage et aux transports publics sera créée et pérennisée, tandis que la vitesse sera limitée à 50 km/h après les Jeux.

La mise en fonctionnement de cette voie sur l’ensemble du boulevard périphérique (intérieur et extérieur), prévue en 2024, constituera un héritage des voies olympiques réservées aux athlètes et à la famille olympique et paralympique pendant les Jeux de 2024.

À l’issue des différentes phases de consultation, la Ville de Paris souhaite mettre en place plusieurs mesures, sous réserve d’un accord avec l’État et en cohérence avec les décisions qui seront prises sur les autoroutes A1 et A13. Le tout, en cohérence avec le plan climat 2026-20230.