Omnisports : l’Aveyron, 130e point d’étape de la tournée des drapeaux des Jeux de Paris 2024

À huit mois de l’inauguration des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Baraqueville, Rodez et Espalion ont pris part à la fête en accueillant les drapeaux de l’événement, mercredi 29 novembre.

Vendredi 24 novembre, le comité départemental olympique et sportif (Cdos) récompensait des sportifs et bénévoles aveyronnais et présentait par la même occasion trois anciennes torches olympiques. Le nord du département ne verra pas la flamme dans sa course vers Paris 2024, contrairement au Sud-Aveyron qu’elle arpentera le 13 mai.

Mais d’autres emblèmes sont venus à la rencontre des habitantes et habitants de Baraqueville, de Rodez et d'Espalion, mercredi 29 novembre : les drapeaux olympique, paralympique et celui arborant le logo des JOP de Paris. Tous les trois notamment accompagnés par Thierry Rey, médaillé d’or en judo chez les moins de 60 kg à Moscou en 1980, entre autres, et membre du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).

Aucune contribution financière de la part des collectivités

À cette occasion, l’Aveyron est devenue la 130e étape de la tournée des drapeaux, qui a commencé son tour de France en 2021. Si la venue de la flamme a un coût assez élevé, 180 000 euros, ce qu’avait trouvé " trop cher " le Département, avant que Millau ne s’associe avec Montpellier et Sète pour l’accueillir, la tournée des drapeaux ne demande " aucune contribution aux collectivités ", précisait Thierry Rey après la déambulation ruthénoise, hier. Pour cet événement, le Département n’a donc rien eu à débourser pour permettre aux trois communes de voir et porter les drapeaux, dont il existe une poignée d’exemplaires.

Un lâcher de ballons aux couleurs des anneaux olympiques a été fait sur la place de la Cité de Rodez. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Après un passage par le collège Albert-Camus de Baraqueville, tôt dans la matinée, les bannières et leur escorte sont arrivées à Rodez sur l’esplanade des Rutènes à 10 h 30. Une soixantaine de personnes étaient au rendez-vous, dont une grande majorité de jeunes licenciés et d’entraîneurs de clubs sportifs ruthénois, comme celui de judo, de rugby, de l’escrime, de la gym, de cyclisme, du karaté, de handball mais aussi le comité départemental handisport.

Le cortège ruthénois est passé par l'Ehpad Combarel. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Le groupe a rallié l’Ehpad Combarel pour souligner "le lien intergénérationnel" des JOP, insistait Olivier Nicolas, adjoint au maire de Rodez en charge des sports. Et les sportives et sportifs en herbe ont mis à profit leurs muscles pour porter les trois grands drapeaux. La déambulation s’est terminée sur la place de la Cité, avec une démonstration de BMX artistique par deux spécialistes de la discipline, Nathan et Gabin Jumelin, et un lâcher de ballons aux couleurs des anneaux olympiques.

2550 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants ont couru le cross départemental, dont les podiums ont été célébrés avec les drapeaux olympiques. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Les emblèmes ont ensuite repris la direction de Baraqueville pour accompagner les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants dans la dernière ligne droite du cross départemental. Et ils ont rejoint Espalion en fin d’après-midi. Au gymnase intercommunal, mairie et associations proposaient depuis déjà plusieurs heures des initiations au handball, au tennis de table et au judo. Puis les trois drapeaux sont repartis sur la route vers une 131e étape, en attendant de flotter dans le ciel parisien au début de l’été.