Mur-de-Barrez. Dernière sortie de l’année pour les Vieux volants du Carladez

La dernière escapade de l’année pour le club des Vieux volants du Carladez a regroupé une petite trentaine de participants.

Après le traditionnel café et fouace, le départ était donné depuis la tour de Monaco à Mur-de-Barrez en direction de Bessuéjouls pour visiter l’église romane Saint-Pierre en gré rose. Une majorité d’entre eux a emprunté les escaliers se situant au fond de l’église pour accéder à la chapelle haute. Le groupe a regagné les voitures en direction du Nayrac à l’Auberge fleurie où les attendait un très bon repas. Une rencontre a eu lieu dans l’après-midi avec un passionné et collectionneur d’avions de l’armée à Vinnac, avec en prime une vue magnifique de la Vallée du Lot. Une bonne ambiance a régné tout au long de la journée. Les adhérents se sont dit à l’année prochaine pour faire rouler leurs voitures anciennes et faire de nouvelles sorties et de nouvelles rencontres.