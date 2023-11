La Fouillade. Loto en images et quiz musclé avec Maxime Roumagnac aux manettes

Jamais une idée en retard pour l’éternel gamin aux quatre-vingts balais. Connu et reconnu comme poète contemplatif cheminent sur les rives du Viaur en quête de perles rares, Maxime Roumagnac n’a de cesse de bouléguer sa matière grise afin d’offrir (et de s’offrir) des moments d’échanges jumelés à de la rigolade sans esbroufe.

Après ses cheminements sous forme de parcours poétique dont il a irrigué le territoire, site aux courriers poèmes pour et avec les écoles de ce même pays Ouest Aveyronnais, sans oublier les éditions de fascicules, les happenings de l’instant, et autres, il se lance dans une nouvelle croisade.

Un questionnement "à la Bourdin"

Celle consistant à conquérir les suffrages des différents clubs du 3e âge ou de l’amitié, c’est selon, via un loto des images afin de changer de registre pour le simple plaisir. Une démarche à laquelle il associera un questionnement "à la Bourdin" en direction des présidents, désireux de jouer le jeu, pas piqué des hannetons.

Du Roumagnac dans le texte, mais avec pour priorité d’apporter des bribes de sourires dans un monde de plus en plus terne et surtout d’appuyer avec force sur ce sens du partage qui, pour lui, tient lieu de seconde nature. Bon vent et bel hiver par ici et par là.