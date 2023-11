Bozouls. Octobre rose : plus de 5 000 € de dons

C’est en présence de plusieurs associations et de la Maison des caselles qui ont participé à l’opération Octobre rose soutenu par la mairie que le maire Jean-Luc Calmelly a remis deux chèques de 2 556 € chacun à La Ligue contre le cancer et au Centre cancer.

"Nous sommes heureux de cette remise de dons au profit d’Octobre rose, dont le but est de sensibiliser aux dépistages des cancers féminins et de récolter des fonds pour soutenir la recherche", a déclaré Sabine Klein-Tourrette, adjointe au maire et impliquée dans cette opération.

Martine Béteille, secrétaire générale de La ligue contre le cancer au comité de l’Aveyron, a précisé que "les dons issus de la générosité du public servent à financer une variété d’actions prioritaires qui ont pour objectif de soutenir de jeunes doctorants dans leurs travaux de recherche choisis pour leur excellence".

"Et aussi d’accompagner les personnes atteintes de cancer en leur proposant des soins oncologiques."

Il s’agit aussi de sensibiliser le public aux facteurs de risques du cancer et encourager des modes de vie saine en animant des campagnes de sensibilisation et des ateliers préventifs et éducatifs dans les établissements scolaires. 51 % des dons vont directement à la recherche, chaque année la Ligue contre le Cancer Aveyron attribue près de 200 000 € à des chercheurs et doctorants de la région Occitanie ; 34 % des dons bénéficient aux actions pour les personnes malades, 15 % des dons pour la prévention et la promotion des dépistages des cancers.

Plus de 1 500 enfants ont été sensibilisés en 2022 dans plusieurs écoles du département sur des thématiques diverses : tabac, alcool, soleil, danger des écrans. La ligue contre le cancer est labellisée "Don en Confiance", organisme de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons.

Le docteur Caline Nzietchueng a par ailleurs indiqué que le Centre régional de coordination du dépistage des cancers Occitanie est présidé par le professeur Pierre Mares et dirigée par le Dr Bernard Valentin. Le CRCDC-OC, composé de 12 sites territoriaux, est subventionné par l’État (ARS) pour mettre en œuvre les programmes de dépistage organisé des cancers. Les dons perçus par l’association servent exclusivement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation aux dépistages des cancers en Occitanie.