Villefranche-de-Rouergue. Plein succès pour la journée autour des économies d’énergie

Économiser l’énergie dans les logements, tel était le thème de la journée proposée samedi par Enercoa sous la halle. Un sujet brûlant d’actualité au vu des prix de l’énergie qui ne cessent d’augmenter.

Particuliers et professionnels ont pu trouver des réponses à leurs nombreuses questions dans ce domaine à travers informations pratiques, échanges, témoignages de réalisations et démonstrations en particulier d’entreprises partenaires d’Enercoa, Plusieurs ateliers étaient aussi au programme comme la rénovation thermique, le choix d’un isolant thermique, le chauffage au bois ou au soleil, la mesure de sa consommation électrique… Ainsi que des conférences (un bel exemple : la culture du chanvre qui se développe dans l’Aveyron) et des expositions…

La halle n’a pas désempli pour cette journée riche d’enseignements placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’année prochaine.