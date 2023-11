Un dernier spectacle "agricole" à Naucelle

Depuis le printemps 2022, un groupe multipartenaires mobilisé par le centre social et culturel du Pays ségali se réunit régulièrement pour proposer des actions innovantes de sensibilisation et de valorisation de l’agriculture locale et de ses professionnels.

Porté par l’équipe des salariés et bénévoles du centre social avec les élus référents de la collectivité, des techniciennes de la Chambre d’agriculture, de la MSA et de l’Addear ainsi que du groupe de Camboulazet avec l’association "Sols et civilisation", ce programme Ségala vivant Ségala paysans a déjà proposé l’automne dernier un cycle sur la transmission agricole. Dans ce cadre, les étudiants en BTS du lycée La Roque ont présenté à Baraqueville leur étude sur l’état des lieux des transmissions sur le Pays ségali. Le chercheur et sociologue Dominique Lataste a animé sur Manhac une soirée-conférence sur ce thème et enfin le spectacle Vacarmes est venu clôturer le cycle en faisant salle comble sur Camjac.

En suivant sur le printemps 2023 et tout au long de la période estivale, les 23 communes du territoire ont été mobilisées pour monter l’exposition Visages du Ségala paysans, un ensemble de 106 portraits très grand format d’agricultrices et agriculteurs du territoire encollés directement sur les murs de différentes communes (Naucelle, Baraqueville, Cassagnes-Bégonhès et Pradinas). Fort de la mobilisation et de l’intérêt des habitants tout au long du premier cycle et de l’exposition estivale qui n’a laissé personne indifférent, le groupe de travail a préparé pour cet automne un nouveau programme avec deux soirées : une conférence qui a eu lieu à Gramond la semaine dernière et un spectacle est prévu jeudi 7 décembre, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Naucelle "Tant qu’il y aura des brebis" proposé par la compagnie "La dernière baleine".

Nourris de nombreuses rencontres de ferme en ferme, les comédiens se sont emparés des gestes techniques de la tonte et d’échappées de moutons pour vous proposer sur scène un autre regard, nourri par le théâtre et la danse pour tenter de dire et donner à voir la valeur du geste, la richesse du métier et l’engagement de l’humain.

La soirée spectacle à Naucelle est payante (8 €/5 € adhérents CSCPS) et les inscriptions sont recommandées.

Pour plus de renseignements, contactez le centre social et culturel au 05 65 72 29 19 ou visitez son site internet.