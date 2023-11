Un peu trop fortement dosés ? Plusieurs produits au CBD rappelés dans toute la France

Plusieurs marques d'huiles, de boissons et de gélules au canabidiol font l'objet d'un rappel de produits. Le détail.

"Ingrédient non autorisé dans l'Union européenne", "teneur élevée en cannabidiol" : plusieurs marques de produits au CBD, essentiellement des huiles, font l'objet de rappels ces derniers jours. Apparemment, l'essentiel de ces produits avaient été dosés à trop forte proportion de cannabidiol, la molécule active du CBD.

Présentant des "risques potentiels pour la santé", le site Rappel Conso conseille de ne pas consommer ces produits et de les rapporter à leur point de vente pour remboursement.

De "délicates" à "intenses"

C'est le cas de nombre d'huiles "délicates", "intenses", parfumées ou non ainsi que de gélules, 13 articles au total de la marque Novaloa, vendus sur le site du fabricant, en magasins et chez les distributeurs partenaires indépendants.

Une grosse dizaine d'huiles et de sirops au CBD des marques La Potion, CBD Queen et Flower Power font également l'objet d'un rappel de produits. Huit de ces huiles sont rappelés uniquement dans les magasins CBD Queen de Nice, Antibes et Cannes, deux huiles dosées à 40% au chanvre et à la coco (noix de coco bien entendu) sont eux retirés de tous les magasins Flower Power (13 boutiques en France), ainsi qu'une potion CBD à la mangue exotique distribuée par Hemplab GFC Provap, un grossiste spécialisé en cigarettes électroniques.

Une dizaine d'autres huiles de la marque CBD Queen ont aussi été retirées de la vente à Nice, Cannes et Antibes pour dépasser "la dose de référence aiguë" en THC, la molécule psychotrope du cannabis.

Une huile "spectre complet 5 %" de marque Flora CBD est également retirée de la vente partout en France, pour contenir une "substance interdite".

Enfin, l'huile de CBD à la mélatonine Night de la marque CBD Queen a été retirée de la vente poutr non conformité d'étiquetage