Luc-la-Primaube. Coureurs à pied : le club affiche un bilan moral et sportif satisfaisant

Le club compte 65 licenciés qui ont participé à une cinquantaine de courses.

L’assemblée générale ordinaire du club des Coureurs à pied s’est tenue en présence d’une trentaine de licenciés et du maire Jean-Philippe Sadoul. Le premier édile s’est dit "heureux de voir le club se porter aussi bien. Les valeurs sportives qu’il véhicule sont aussi importantes que le rayonnement qu’apporte la Via aurea à Luc-la-Primaube". Avec 65 licenciés affiliés à la Fédération française d’athlétisme en cette rentrée, le club entend bien continuer le chemin parcouru depuis 20 ans maintenant.

Le bureau actuel reste en place avec Benoît Gil en tant que président et Clément Alet comme secrétaire. Patrick Quantily vient seconder le trésorier actuel Jean-Pierre Laye. Lors de la saison passée, les coureurs ont participé à près d’une cinquantaine de courses, du marathon de Barcelone à la Diagonale des fous de La Réunion, du trail de Camboulazet aux Hospitaliers de Nant, en passant par l’UTMPA, la Trans’Aubrac ou le Tarn valley trail. La structuration du club en commissions a notamment permis de changer d’identité visuelle, de créer un nouveau maillot, d’accroître sa présence sur le numérique et de trouver de nouveaux partenaires pour le soutenir. C’est un donc un bilan moral et sportif positif pour le CPLP dont l’illustration majeure est la réussite de la Via Auréa du 1er octobre dernier avec près de 300 participants. Et pour toutes celles ou ceux qui voudraient rejoindre le club, les entraînements ont toujours lieu à 19 h 30, le mardi à la piste située à proximité du stade François-Niarfeix de Luc, le jeudi à La Primaube et sont ouverts à tout le monde.