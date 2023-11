Bozouls. Les jeunes élus au pays des pompiers

Le conseil municipal des enfants s’est rendu à Rodez pour visiter le Sdis (service départemental d’incendie et de secours). Cette visite a été proposée par David Chassang, capitaine et chef de centre de la caserne de Bozouls.

Une visite qui a permis aux enfants élus de découvrir l’ensemble des bâtiments : le centre d’appels, l’école des pompiers, le garage, la partie stock et entretiens des vêtements, la pharmacie et les bureaux administratifs…

Éric Savy a accompagné ce petit monde au cœur du centre d’appels et voir des pompiers en poste répondre en direct à des sollicitations, également les outils utilisés pour identifier, localiser la personne, quelles questions lui sont posées et surtout comment est préparée l’intervention en termes de moyens humains et logistiques.

Avec David Chassang, ils ont assisté à des manœuvres incendie dans la cour de l’école des pompiers, David a donné les explications et les autres moyens d’entraînements utilisés sur place : épaves de voitures, containers…

Une visite qui n’a pas manqué d’intérêt pour les jeunes élus et qui fera peut-être naître des vocations.

Quelques chiffres : 40 centres de secours en Aveyron, 1 442 sapeurs-pompiers volontaires et 141 professionnels, 61 jeunes sapeurs-pompiers avec un taux de féminisation de 28 %. En 2022 94 488 appels reçus pour 15 248 interventions de pompiers.