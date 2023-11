Onet-le-Château. Noël avant l’heure pour les élèves de 5e de Saint-Viateur-Canaguet

Mardi, les 88 collégiens de 5e de Saint-Viateur-Canaguet ont reçu des mains de Valérie Abadie-Roques et de Jean Philippe Abinal, un ordinateur offert par le conseil départemental de l’Aveyron.

Dans un monde où le numérique est devenu incontournable, la volonté du département était de doter tous les élèves de 5e des 42 collèges aveyronnais de cet outil indispensable pour préparer au mieux leur réussite scolaire, professionnelle et personnelle. Ce qu’ont bien expliqué les deux conseillers " Ces ordinateurs ont une valeur de 500 €, car nous avons effectué un achat groupé de 3 700 ordinateurs. Sa valeur est donc plus importante et nous espérons que vous en prendrez grand soin. Il vous accompagnera, en prêt avec garantie, jusqu’à la fin de votre 3e et après, il sera à vous. Il est doté de nombreux logiciels très ludiques et vous permettra d’optimiser votre scolarité. "

Message reçu 5 sur 5 pour les collégiens reconnaissants !