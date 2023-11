Aveyron : Kopelia de Spi, la jument de Coubisou devenue championne de France

La jument de Didier Cantagrel, éleveur a Coubisou, a été championne de France au concours d'anglo-arabes à la Grande semaine de Pompadour (Corrèze).

Installé à Coubisou, au lieu-dit Le Seignour, depuis plus de 25 ans, Didier Cantagrel possède plusieurs chevaux, des animaux de compétition qui évoluent en toute liberté et tranquillité dans un bel espace autour de sa maison d’habitation.

Cet éleveur, adhérent de l’association des "Éleveurs et des cavaliers du Cantal", participe régulièrement à des concours. Ce mois de septembre, Didier Cantagrel et sa jument Kopelia de Spi participaient aux journées internationales de l’anglo-arabe dans la cité du cheval à Pompadour (Corrèze). Une occasion de voir évoluer quelques-uns des meilleurs jeunes ambassadeurs de la race en France.

Dans la catégorie des jeunes chevaux de trois ans, la jument Kopelia de Spi (Spirit Biboulet, AAx No Comment Chayottes, AA) s’est imposée dans les sections I et II des femelles avec la moyenne de 7.97, soit 8.00 pour le modèle, 8.30 pour le saut en liberté, 8.05 pour les allures montées et 7.50 pour le saut monté. Elle est la troisième meilleure des trois ans du challenge Dynavena.

Didier Cantagrel est un amoureux des équidés depuis sa plus tendre enfance. Une passion qui l’a menée à travailler avec ses chevaux et à participer à des concours.

Toutes nos félicitations à Didier Cantagrel qui, avec sa jument, porte haut les couleurs de Coubisou.