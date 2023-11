Il a commémoré son premier armistice : cette commune de l'Aveyron a (enfin) son monument aux morts

Réalisé par l'artiste local Süla 105 ans après la fin de la Première guerre mondiale, il est, souvent de loin, le monument aux morts le plus contemporain du département.



La commune d'Anglars-Saint-Félix a sur son territoire un artiste peintre en la personne de Rémi Viguié de Pautussac (alias Süla). Et la commune n’avait aucun monument aux morts. C’est pourquoi la municipalité a proposé à l’artiste de le réaliser. Il est désormais apposé sur la façade de la mairie.

Ce samedi 11 novembre, jour d’armistice, a marqué la révélation impressionnante de l’œuvre monumentale "Soldats" de l’artiste Süla. Cette pièce captivante porte un hommage solennel aux combattants de cette guerre qui s'est terminée il y a 105 ans, représentant un soldat arborant le drapeau français à travers un trou dans un mur partiellement détruit, symbolisant la carte de France. En arrière-plan, une campagne d’époque émerge, peinte avec une prairie sereine, des arbres majestueux et une meule de foin, créant une toile vivante du passé. Süla, l’artiste visionnaire derrière cette création, érige ainsi un monument aux morts contemporain, fusionnant l’esthétique artistique avec la commémoration historique.

L’inauguration a été un moment de recueillement, où le public a pu méditer sur la bravoure des soldats et leur sacrifice pour la patrie, tout en contemplant cette représentation visuellement puissante.

L’œuvre "Soldats" de Süla émerge comme un témoignage indélébile, unissant le présent et le passé dans un hommage éternel aux héros connus et méconnus de la guerre. Il est aujourd'hui le monument aux morts le plus contemporain de l'Aveyron.