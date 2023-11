Millau dit adieu à la piétonnisation : les voitures autorisées à nouveau en centre-ville

Depuis mardi 21 novembre 2023, les automobilistes peuvent employer à nouveau les rues du centre-ville millavois.

Comme annoncée au lendemain de la votation citoyenne favorable à la fin de l'expérimentation, la piétonnisation du centre-ville de Millau est depuis mardi 21 novembre 2023 de l'histoire ancienne.

Depuis ce jour, plus de barrières ni de panneaux signalétiques. Encore frileux à l'idée d'emprunter ces axes longtemps interdits à la circulation, les automobilistes pourront ainsi emprunter sans restriction, les rues et boulevards aux abords de la place de la Capelle, sauf à respecter la vitesse, limitée à 20 km/h.

Une expérimentation lancée en juin 2021

Après de longs mois de contestation, notamment des commerçants qui ont rendu la piétonnisation responsable d'une baisse notable de leur chiffre d'affaires, de tentatives de conciliation infructueuses, d'attaques nourries et régulières de l'opposition municipale, la majorité s'est donc résolue - à regret - à couper court à cette expérimentation lancée voilà plus de deux ans.

"Suite aux retours d’habitants, de visiteurs, de commerçants, d’infirmiers et d’aides à domicile, selon lesquels la piétonnisation de la Capelle coupe la ville en deux et oblige à un détour, nous proposons d’y faire une place à la voiture, dans le sens allant du boulevard de la Capelle vers l’avenue Gambetta et la rue de la Fraternité", faisait valoir la municipalité au sortir de la consultation citoyenne menée du 8 au 20 octobre 2023.

"Ce n'est pas LE projet du mandat"

Dans un récent entretien à Midi Libre, la maire Emmanuelle Gazel va même plus loin en annonçant finalement le retour d'une circulation à double sens sur ce même boulevard de la Capelle. "On pourrait aussi envisager que la place Foch reste uniquement piétonne l'été", avait-elle ajouté au lendemain de l'annonce de la démission de Gilles Tulsa, très impatient de revoir les véhicules zigzaguer entre les terrasses des cafés du poisson millavois.

"On en parle beaucoup, mais la piétonnisation n'est pas LE projet du mandat. Dans notre projet de campagne, c'est à peine une ligne. D'autres projets nous tiennent à cœur comme la restauration scolaire, la rénovation du cinéma, la construction d'un synthétique, la végétalisation des cours d'école, du centre-ville... Tous ces projets sont plus importants que la simple piétonnisation", termine la maire.