Gilles Tulsa démissionne du conseil municipal de Millau : "Je regrette fortement la situation"

Ce mercredi 14 novembre matin, malgré le retour en arrière de la municipalité sur la piétonnisation du centre-ville de Millau, Gilles Tulsa confirme sa démission de la majorité auprès de nos confrères de Midi Libre.

Gilles Tulsa confirme sa démission du conseil municipal de Millau. L'élu arrivé - à la suite de départs en avril 2022- portait la parole des commerçants du centre-ville au sein de l'équipe municipale. "Depuis le mois de septembre, je mets l'accent sur les problématiques de commerçants et je le matérialise par des mails, avoue l'intéressé. J'avais même demandé que ce soit fait avant l'été. Rien n'a bougé jusqu'à cette semaine."

En effet, ce dernier était présent lors d'une réunion avec le Collectif citoyen, essentiellement constitué de commerçants du centre-ville, dont une porte-parole est Hélène Barthélémy qui tient une boutique rue du Mandarous. Elle s'est tenue lundi 13 novembre avec d'autres élus de la majorité municipale. "J'ai senti que rien n'était préparé avant et que la réponse serait négative et à l'issue de la réunion j'ai fait part de mon désaccord, détaille l'intéressé. Je n'ai pas clairement dit que j'allais démissionner, mais je l'ai fait comprendre." Ce mercredi, il l'assure : "Je vais démissionner."

"Une décision qui est prise par rapport à une situation"

Pourtant, au lendemain de la réunion, mardi 14 novembre, Emmanuelle Gazel a annoncé à la rédaction de Midi Libre la réouverture du boulevard de Bonald, de la place de la Capelle à double sens et de la place Foch en hiver. "Dès cette réunion nous avons convenu avec Gilles que nous allons trouver des solutions pour aller dans ce sens, expliquait alors l'édile. Sa démission serait incompréhensible, parce qu'il a plus que ce qu'il demande." Pas de quoi satisfaire l'ancien commerçant. "C'est une décision qui n'est pas prise par rapport aux commerçants, mais par rapport à une situation et c'est quelque chose que je déplore, regrette Gilles Tulsa. Je suis satisfait que la majorité revienne en arrière, pas mal de gens en sont satisfaits mais je regrette fortement la situation."

"Très souvent absent de Millau"

La piétonnisation n'est pas le seul motif de sa décision : "Je suis très souvent absent de Millau, je voulais au départ apporter une expertise et je n'ai pas le temps pour rester à la mairie. Je ne suis pas là pour pratiquer la politique de la chaise vide au conseil municipal. C'est quelque chose que l'on m'a reproché, à juste titre, notamment au sein des commerçants."

Pas d'élections anticipées

Son départ ne doit pas déclencher une élection partielle à Millau. "Il faut qu'il y ait 24 élus et nous sommes 31, ce n'est pas la démission de Gilles Tulsa qui fait basculer vers une élection anticipée", assure Emmanuelle Gazel. "Je ne suis pas là pour faire tomber qui que ce soit, je souhaite que tout s'apaise, Millau mérite mieux que ça", conclut le désormais, ancien élu de la majorité.