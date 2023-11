Calmont. Une année exceptionnelle pour la Fanny

La saison 2023 restera dans les annales pour le club de pétanque de la Fanny de Ceignac. Tristement en début d’année car le secrétaire et ancien président emblématique, Lionel, nous a quittés subitement, trop jeune. Mais il est resté dans nos mémoires et a su, de là où il est, nous donner un coup de pouce pour cette année sportivement exceptionnelle.

La plus grosse performance du club vient du sport adapté. Ludovic, Sébastien, Jérôme et Éric ont les titres de champion interdépartemental (à Nîmes), champion de la zone Méditerranée (à Béziers), champion d’Occitanie (à Bruquière dans le Tarn) et troisième au championnat de France (à Angers).

Accompagnée de Robert, Michel et Bernard, cette fabuleuse équipe perd très honorablement contre l’équipe de France, championne de France en titre.

Une autre performance, c’est la montée en troisième division et la troisième place au championnat des clubs de l’équipe 4. 1re de poule, ils ont battu en huitième de finale le Carreau bozoulais et la Rulhe d’Auzits en quart de finale. Ils sont tombés avec les honneurs contre la Pétanque réquistanaise 2 en demi-finale.

Félicitations aux coachs Christophe et Jean-Michel et aux joueurs pour ce beau parcours. L’équipe 1, dirigée par Benjamin, a assuré le maintien en terminant 5e, l’équipe 2, coachée par Stéphan et Tony, a manqué la montée à la dernière rencontre contre les Costes-Rouges 2 et l’équipe 3, emmenée par Bernard, rate aussi l’accession contre le Carreau bozoulais lors de la dernière journée. La Fanny défend aussi ses couleurs lors du championnat provençal. Pour leur première saison, l’équipe échoue à 2 petits points de la première place. Ils perdent de peu lors de la dernière rencontre.

C’est grâce à l’impulsion de nos co-présidents Robert et Maxime et des membres du bureau que le club évolue.

Le nombre d’adhérents a doublé en 2 ans et l’intégration des nouveaux licenciés est un véritable succès.

Tous les mercredis de l’été, au minimum 40 doublettes s’affrontaient dans la bonne humeur et à partir de septembre, les beloteurs se rencontrent le quatrième vendredi du mois.

Une vraie réussite.