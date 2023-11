Golinhac. Atelier réussi !

Le Foyer rural a organisé une matinée d’atelier manuel. Stéphanie a initié une quinzaine de personne à l’ élaboration d’un tableau végétal stabilisé. Elle a tout d’abord expliqué ce qu’était la stabilisation végétale. Un procédé unique totalement écologique qui consiste à remplacer la sève naturelle par un produit de conservation, proche du sucre et 100 % biodégradable. Toutes les participantes ont pu se lancer à la recherche de végétaux à leur convenance et à créer leur tableau. Le résultat est impressionnant ! En 1 h 30 tous les tableaux étaient terminés avec une belle décoration originale et artistique pour son intérieur ou à offrir. Une belle matinée créative et conviviale, l’assemblée en redemande !