Espalion. Aveyron : ce tronçon du GR 65 réhabilité et enfin mieux sécurisé

Les élus et les entrepreneurs ont réceptionné les nouveaux aménagements qui ont été inaugurés.

La réception des travaux s’est déroulée en présence d’élus, de représentants des entreprises EGTP, Paysage concept et Burel TP, ainsi que de représentants de clubs de randonnée.

La commune d’Espalion et la Com Com ont conjointement pris en charge les aménagements d’une section du GR 65, faisant partie des 17 km classés au patrimoine mondial de l’Unesco. L’objectif primordial est d’assurer la sécurité des pèlerins et des habitants.

À l’origine, cette partie du GR65 suivait la RD 556, mais cette route est devenue nettement plus fréquentée par les voitures suite à l’ouverture du barreau en début d’année 2018. Cette augmentation du trafic a créé un environnement dangereux pour les randonneurs et les piétons. C’est pourquoi ce projet d’aménagement a été entrepris le long du Lot, incluant la construction de passerelles conçues pour faire face aux risques d’inondation.

En outre, ce projet a veillé à préserver les arbres existants, et pas moins de 360 plantations d’essences locales parfaitement adaptées à leur environnement ont été ajoutées. Ainsi, le nouveau tracé du chemin s’intègre harmonieusement dans le paysage environnant.

Pour la suite, la ville d’Espalion envisage d’étendre ce sentier sur la rive droite du Lot afin de créer une boucle complète. Cette extension vise à faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes vers le centre-ville et la zone d’activité, promouvant ainsi une mobilité respectueuse de l’environnement.

"Des pas aveyronnais"

La Com Com a réalisé des aménagements sur le tronçon du GR65 à Costevieille à Saint-Côme-d’Olt. Il a été fait un usage varié de la pierre extraite de la carrière du Cayrol. Cette pierre a été employée de différentes manières, notamment pour créer des "pas aveyronnais" et des pierres plantées afin de signaler la montée de Vermus le long du GR65.En outre, une signalétique a été mise en place pour guider les marcheurs tout au long du sentier, et des bancs ont été installés.

Il est important de noter qu’auparavant, ce sentier était impraticable en cas de pluie. Afin de remédier à cette situation, des travaux ont été réalisés sur une distance de 1,3 km pour réaménager le chemin et dévier les eaux de ruissellement, assurant ainsi la praticabilité du sentier par tous les temps.