Bozouls. Comportement canin : Martine Gonclaves, une éducatrice passionnée

Martine Goncalves, éducatrice et comportementaliste canin basée sur la commune de Bozouls, a fondé son autoentreprise durant l’été 2023. Après une collaboration enrichissante de près de deux ans avec une autre éducatrice et une formation approfondie, elle a développé une approche particulière dans la compréhension et la gestion d’une vaste palette de comportements canins allant des chiens réactifs ou craintifs aux animaux ayant des difficultés d’adaptation ou de socialisation. Cette approche lui permet de répondre efficacement aux besoins uniques de chaque chien qu’elle rencontre.

Le travail de Martine, axée sur l’adaptation individuelle et la non-violence, a prouvé son efficacité dans divers cas. Convaincue que chaque chien peut être aidé, quel que soit son passé ou ses défis comportementaux, elle adapte ses méthodes en fonction des besoins spécifiques de chaque animal et de son propriétaire. En plus d’une étude de comportement et de séances individuelles ; Martine organise des "balades en détente" collectives : un complément essentiel aux séances individuelles, offrant une occasion unique de socialisation et d’apprentissage des codes canins dans un environnement bienveillant.

Les retours de ses clients témoignent de l’impact positif et significatif de son travail : "Nika, est passé de l’agressivité à la sérénité avec les autres chiens en seulement quelques séances" ; "Grâce à l’expertise de Martine, Theia est passée d’un comportement agressif à une douceur remarquable. Un vrai changement grâce à sa patience". Martine a habilement guidé un teckel têtu, Sybelle, vers une meilleure obéissance, en combinant encouragement et discipline." ; "Ryo a adopté de meilleures habitudes, avec une joie évidente à chaque rencontre" ; "Martine a transformé nos balades avec Yuki, notre border collie craintif, en moments sereins et joyeux".

Ces retours illustrent non seulement la satisfaction des propriétaires, mais aussi la capacité de Martine à instaurer une relation de confiance et de respect avec les animaux, améliorant ainsi de manière significative leur comportement et leur bien-être.

Intervenant dans un large secteur incluant Rodez et le Nord Aveyron Martine envisage d’élargir ses activités. Elle projette notamment le développement d’un programme PECCRAM dans les écoles et structures pour enfants, axé sur la prévention des morsures et la sensibilisation à la nature sensible des chiens.