Onet-le-Château. Dix colonnes aériennes implantées aux Costes-Rouges

À partir du lundi 4 décembre, dans le quartier des Costes-Rouges, les collectes de déchets en porte à porte seront remplacées par des collectes en points d’apport volontaire avec l’implantation de 10 nouvelles colonnes aériennes. Elles seront installées par le service Prévention et Gestion des déchets de Rodez agglomération. Désormais les déchets ménagers et recyclables pourront être déposés dans les conteneurs prévus pour desservir le boulevard des Albatros, la rue des Sarcelles, la rue des Rossignols et le quartier Polygone. Plus de risque d’oublier de sortir la poubelle. Les colonnes remplaceront définitivement les jours de collecte qui cesseront sur les secteurs concernés. De nouveaux secteurs seront équipés très prochainement afin que l’ensemble des Costes-Rouges bénéficie de ce mode de collecte.