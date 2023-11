Le Monastère. L’auteur illustratrice Fanny Pageaud a rencontré les écoliers des 4-Rives

Dans le cadre de la journée d’études sur le "Noir dans l’album jeunesse" organisée par l’association "Littérature et enfance en 0ccitanie", les enfants de l’école des 4-Rives du Monastère (maternelle, CP et CE 1 et 2) ont accueilli l’auteur-illustratrice Fanny Pageaud qui a fait naître en une journée 50 petits monstres, inspirés de son album "Il y a des monstres dans ma chambre". Un livre a été réalisé et relié en direct avec la classe des plus grands. Les parents ont pu découvrir le travail de leurs enfants à l’occasion d’un joyeux goûter préparé en fin de journée dans le cadre du CLAE.