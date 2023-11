Mur-de-Barrez. Le collège du Carladez a participé aux championnats d’athlétisme indoor

Dernièrement, 14 élèves du collège du Carladez ont participé aux championnats d’académie d’athlétisme indoor dans le magnifique stade Jean-Pellez de Clermont-Ferrand.

L’équipe benjamines composée de Camille Chresteil, Jules Bélard, Yaël Nozerand et Youssef El Yaagoubi a remporté la première place au challenge Haies, empochant la médaille d’or avec un total de 102 points.

En minimes, Anaïs Crozatier, Lorette Maxch, Julie Brunet, Baptiste Combourieu et Maël Thomasik remportent la médaille d’argent en lancer et se classent à la 4e place au pied du podium en course de haies.

Les benjamins terminent à une belle 7e place en lancer.

Juliette Higonnet, notre juge élève, a brillamment validé le niveau académique.

Ces élèves ont réalisé de très bonnes performances individuelles de niveau régional.