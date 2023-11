Les meilleures villes de France pour vieillir en bonne santé : Rodez arrive en tête du classement

Selon une étude menée par le journal Le Figaro, Rodez se classe en tête des villes de France de plus de 20 000 habitants où bien vieillir. Elle devance Auch et Cahors.

Rodez est-elle la meilleure ville de France pour vieillir ? C'est en tout cas ce qu'affirme le journal Le Figaro. Est parue ce jeudi 23 novembre une étude, mettant en compétition 450 villes françaises de plus de 20 000 habitants sur des critères bien précis, visant à classer les meilleures villes pour passer ses vieux jours en bonne santé.

Un travail basé sur des données provenant notamment de l'Assurance maladie, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Accès aux soins "satisfaisant"

Et Rodez arrive en tête ! Un fait qui paraît surprenant au premier abord, alors que l'Aveyron est souvent l'un des territoires pointés du doigt en matière d'accès au soin. Pourtant, dans la catégorie "accès aux professionnels de santé", la ville se hisse à la neuvième place, son meilleur classement parmi les cinq grandes familles de critères.

L'étude cite par exemple le taux de cardiologues pour 10 000 habitants, de 3,28, qu'elle juge "tout à fait satisfaisant", ou encore le nombre de pharmacies, "un maillage parmi les plus denses de France", avec 5,74 enseignes, toujours pour 10 000 habitants.

Car cette forme d'attractivité a également été étudiée par le prisme de la pollution, de la prévalence aux maladies graves, l'espérance de vie et la pratique sportive des seniors.

Sur ce dernier point également, le Piton se distingue de ses voisins. "18,2 % des seniors sont inscrits dans un club sportif", note le rapport. Ce qui place la préfecture aveyronnaise au seizième rang national.

Ce qui fait dire à Christian Teyssèdre, maire de Rodez, visiblement fier de cette place : "Nous avons la volonté de ne laisser personne au bord de la route, en particulier les seniors." En tout cas, une nouvelle fois la ville s'illustre dans ce type de classements. En début d'année, le JDD la plaçait 12e ville de 20 000 à 50 000 habitants où il fait bon vivre. Et il y a un an, Le Parisien, la plaçait dixième ville de France où la vie est la moins chère.

L'Occitanie largement représentée

En tout cas si Rodez brille, plus largement, c'est l'Aveyron et même l'Occitanie entière que s'illustre par ce classement. En suivant Rodez, ce sont trois préfectures régionales qui figurent aux deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places, Auch, Cahors et Albi. C'est d'ailleurs cette dernière qui figurait en tête de la dernière étude du même type, publiée en 2021.

Et puis Millau, deuxième ville du département, figure, elle, à une honorable huitième place. Une densité de villes occitanes qui s'expliquerait selon Le Figaro par une espérance de vie importante dans le quart Sud-Ouest, et par une plus grande pratique sportive des seniors dans cette région, plutôt que dans les grands pôles urbains.

Alors, que les Ruthénois se rassurent, ils ont visiblement choisi le bon endroit pour vieillir.