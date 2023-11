Rénovation : A Paris, un bâtiment ministériel devient logements sociaux

Pour l'architecture, plusieurs cabinets sont intervus dont François Brugel ; Antoine Regnault Architecture pour les équipements , Elise et Martin Hennebicque Architecture du paysage et des jardins pour les aménagements paysagers.

C'est une très belle réalisation de réhabilitation qui vient de se produire. Elle est dans l'air du temps puisqu'elle répond à la non-artificialisation des sols et répond aux besoins des logements sur Paris.

Le projet, baptisé îlot Saint-Germain, est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Etat, propriétaire, et la Ville de Paris. Le bâtiment accueillait à l'origine le ministère des Armées, dans l'élégante rue Saint-Dominique (7e). Il abrite aujourd'hui 254 logements sociaux, une crèche de 68 berceaux, un gymnase, une salle multisport et un jardin de 550 mètres carrés. Si les trois bâtiments paraissent aujourd'hui flambant neufs, il s'agit pourtant d'une réhabilitation d'un ensemble patrimonial qui a abrité les bureaux du ministère des Armées pendant de longues années.

La maîtrise d'ouvrage a été réalisée par la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Pour la maîtrise d'œuvre différents cabinets d'architectes sont intervenus : François Brugel Architectes Associés et h2o Architectes pour les logements ; Antoine Regnault Architecture pour les équipements , Elise et Martin Hennebicque Architecture du paysage et des jardins pour les aménagements paysagers.