Sébrazac. Des rencontres hebdomadaires ouvertes à tous

Avec l’arrivée de l’hiver et des journées plus courtes, les membres du comité d’animation de Verrières ont eu l’idée d’ouvrir les portes de la salle des fêtes de Verrières le mercredi après-midi.

Une belle initiative qui permet aux habitants qui le souhaitent de se retrouver, de rompre la solitude, de créer du lien avec ses voisins, de jouer aux cartes ou aux jeux de société, de papoter, lire le journal… Tout cela autour d’une tasse de café ou de thé. Un seul objectif : le bonheur de se rencontrer. Et si le temps le permet, il sera possible de partager quelques petites promenades autour du village de Verrières.

Un petit groupe commence à se former et invite chacun à venir profiter de bons moments de convivialité, de partage et d’échange, le mercredi de 14 heures à 17 heures. Ouvert à tous les habitants. Si besoin, des covoiturages peuvent être organisés.

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de Louise Merlier au 05 65 48 11 72 ou au 06 79 24 54 41.