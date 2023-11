Entraygues-sur-Truyère. La bibliothèque intègre le réseau

La Communauté de communes Comtal Lot et Truyère porte, via sa compétence culture, la mise en réseau des bibliothèques de son territoire ainsi que leur coordination.

Ce projet traduit l’envie d’aller vers une égalité d’accès aux mêmes services pour tous et de lancer une politique dynamique et ambitieuse de développement autour de la lecture publique.

À ce jour, 14 communes ont fait le choix de l’intégrer, dont Saint-Hippolyte, et ainsi de profiter de ses nombreux avantages. Désormais, les bibliothèques concernées sont informatisées (gestion des lecteurs et des prêts, de l’inventaire, des recherches en ligne, de la réservation en réseau, etc.). Ces actions sont menées en étroite collaboration avec la médiathèque départementale de l’Aveyron et présente de nombreux avantages pour les adhérents : conditions d’inscription identiques dans toutes les bibliothèques du réseau (inscription gratuite, sauf Estaing). Une carte unique donnant accès à toutes les bibliothèques du réseau et à un catalogue commun.

Il s’agit aussi de diversifier l’offre culturelle en proposant des animations mutualisées ainsi qu’un programme plus large et étendu assuré par les bibliothèques municipales, associatives, ses salariées et nombreuses bénévoles dévouées pour que ce service vous soit accessible.

Quel que soit votre lieu de résidence, vous êtes les bienvenus dans les bibliothèques du réseau : Bozouls, Campuac, Espalion, Espeyrac, Estaing, Gabriac, Golinhac, Lassouts, Le Nayrac, Montrozier, Saint-Côme-d’Olt, Saint-Hippolyte et Villecomtal.