Marcillac-Vallon. Le travail exemplaire de l’école Jean-Auzel sur le harcèlement scolaire

Dans le cadre des enseignements en Éducation morale et civique, les classes de l’élémentaire de l’école Jean-Auzel ont travaillé depuis la rentrée sur le thème du harcèlement scolaire. Avec l’aide d’outils, de vidéos, de ressources puisées le site Eduscol et notamment du livre "Le harcèlement", les enseignants ont abordé le sujet en classe sous forme de débats et de discussions. Les élèves de CP-CE ont réfléchi sur la définition du harcèlement scolaire et sur la conduite à tenir lorsque l’on est témoin ou victime. Ceux de CM ont abordé, en plus, la notion de responsabilité des "intimidateurs" (harceleurs).

Avec les enfants de maternelle, un travail est prévu sur les émotions en lien avec le projet artistique et culturel "Filomène & compagnie". Chaque classe a ensuite travaillé à la réalisation d’une exposition sur ce thème : écriture de textes en français et en occitan, réalisation d’affiches, productions artistiques… Cette exposition a été affichée dans la cour lors la journée nationale contre le harcèlement scolaire, au cours de laquelle les élèves ont expliqué leur travail à leurs camarades.

Les parents pourront la découvrir dès la levée du plan Vigipirate qui leur interdit actuellement de rentrer dans l’école. "Les enfants se sont beaucoup investis dans ce projet" indique l’équipe enseignante précisant que "chacun avait bien compris que c’était un sujet important et qu’il fallait en parler à l’école".

En parallèle, tous les enfants de CE2 et de CM ont complété la grille d’auto-évaluation non nominative transmise par le ministère de l’Éducation nationale qui vise à évaluer s’ils sont susceptibles d’être victimes de harcèlement scolaire.

Les questionnaires ont été ensuite analysés par l’équipe pédagogique et il s’avère que "le climat scolaire au sein de l’école publique Jean-Auzel est serein et satisfaisant".