Decazeville. L’équipe Rambaut remporte le challenge Zarate

Les Amateurs boulistes decazevillois ont organisé le challenge Zarate. Plusieurs équipes étaient invitées pour partager ce moment de mémoire, comme sait si bien le faire le sport boules. La victoire est revenue à l’équipe de l’entente, emmenée par Antoine Rambaut, accompagné par Thierry Rambaut, Manu Garroté, Pascal Chabrières, comptant trois victoires pour trois rencontres. L’équipe decazevilloise, constituée par Marie et Jean-Marie Julien, Daniel Zarate, Serge Fernandez et Christian Delzesclaux, se classe deuxième, cumulant également trois victoires mais avec un goal-average moindre. Puis, Claude Vignes, Armand Spagnuolo, Raphaël Natale, Bernard Fontanier, Dominique Dubuisson et Lucien Garroté (Decazeville), prennent la troisième place avec deux victoires et un meilleur goal-average sur leurs poursuivants.

Les boulistes ont vécu une belle journée. Le président Jean-Marie Julien a eu une pensée pour la famille Zarate, "qui a beaucoup fait pour le sport boules, notamment François. Gardons aussi en souvenir Henry Angelier qui s’était impliqué dans la vie du club".