Bozouls. Les élèves de l’école Arsène-Ratier parrainent un arbre

Les élèves de l’école publique Arsène-Ratier avaient rendez-vous à l’arboretum de Bozouls, situé Impasse des Panicauts derrière la gendarmerie. Et cela, tout juste trente ans après que leurs prédécesseurs l’aient planté avec leur maître de l’époque Henri Recoules.

Pas moins de 90 d’entre eux ont retrouvé sur le site les membres de l’association club nature, Henri Recoules, Jean-Claude Azam, Kenneth Cowan et Pierre Gabriac.

Ces derniers les ont guidés pour découvrir les différentes essences présentes. Faisant suite à un plan national de développement des arboretums, pas moins d’une cinquantaine d’arbres et arbustes, provenant des serres de Salmiech, avaient été plantés en 1993. Aujourd’hui, les arbres ont grandi et agrémentent ce grand espace.

Quelques spécimens ont péri avec le temps et vont être replantés avec l’aide des services de la mairie et celle des enfants dans les semaines à venir. Par petits groupes de deux ou trois, les élèves ont tiré au sort un arbre et ils en sont devenus les parrains et marraines repartant à l’école avec une feuille, une photo ou autre. Ce travail de sensibilisation au respect de la nature se prolongera en classe avec les activités d’apprentissages sur les arbres, la forêt et l’eau.