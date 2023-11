Campuac. Ombres et lumières au cœur de l’océan

Le théâtre d’ombres associe expériences plastiques et théâtrales pour créer des univers oniriques et sensibles.

Les enfants de l’école de Campuac l’ont bien compris car pour cette troisième journée consacrée, au jeu, à l’animation de leurs silhouettes, ils ont vu naître un océan fantasmagorique.

Accompagnés par une ambiance musicale marine, ils ont abordé différentes techniques de manipulation et c’est petit à petit que des moments de poésie ont pris forme sur l’écran.

La concentration et le regard aiguisé des enfants ont permis l’éclosion fugace de purs moments de grâce bien en rupture avec le rythme assourdissant auquel les personnes sont confrontées à chaque instant sur les écrans numériques.

Ces moments de partage à plusieurs, difficile à mettre en œuvre, permettent de développer le sens de l’écoute et aident à une communication non verbale, avec leurs camarades de jeu, favorable à la création de chorégraphie ou de saynètes plus traditionnelles. Ainsi pour compléter l’expérience théâtrale de cet atelier qui a débuté début octobre grâce à l’implication de toute l’équipe de livres en liberté, (la bibliothèque de Campuac), les enfants désireux de partager leurs jeux ont invité leurs parents à une restitution de ce travail, à la sortie de l’école.

Début décembre pour terminer ce cycle sur "ombre et lumière", ils se rendront à la médiathèque de Bozouls pour visiter l’exposition "Dentelles de papier" d‘Antoine Guilloppé un magnifique travail graphique en noir et blanc.

A noter que dans les rues de Campuac vous pourrez retrouver une exposition (en 100 images) consacrée à l’évolution du travail, "du corps à la silhouette" et des Gorilles qui veillent… et qui sont installés également dans les communes de Gabriac et de Bozouls partenaires de l’exposition fournie gracieusement par la médiathèque départementale de l’Aveyron…