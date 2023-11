Villecomtal. Théâtre comique et cruel au café du Dourdou

Amatrices et amateurs de théâtre étaient installés dans la salle du café du Dourdou. Ils ont été accueillis par Lucile et Mickaël, animateurs du café et Leslie. Vallon de cultures, Le Goût des autres et la médiathèque avaient invité le comédien Olivier Jeannelle de la compagnie Le Goût des gens accompagné de Camille Petit pour la technique. Après l’installation, la plus rationnelle possible des spectateurs, Lionel a accueilli le public et présenté le comédien.

Ce dernier, pour ce spectacle, "Au bout du comptoir la mer", joue le personnage d’un artiste de casino accoudé à son bar. Entre les verres de whisky qu’il se sert régulièrement, il se raconte dans ses relations lourdes d’amertume et comiques. Olivier est un acteur brillant. Il a maintenu l’intérêt et la complicité du public tout au long du spectacle. Par son monologue tendre et cruel, vrai, il touche les spectateurs à travers leurs renoncements et leurs désillusions. C’était un soliloque croustillant de méchanceté, impitoyable, impudique, dérisoire et désopilant qui permet de donner la parole à ceux qui ne parviennent pas à entrer en dialogue avec leurs possibilités d’expression.

La soirée s’est poursuivie avec d’excellentes tapas et de riches échanges.