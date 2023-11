Luc-la-Primaube. Très beau succès pour le quine de l’école Jacques-Prévert

Vendredi dernier, avant même 20 h 30, la salle d’animation de Luc a vu affluer de nombreux quineurs qui très vite ont pris place autour des tables, devant deux, six, voire dix cartons, prêts à rafler la mise. Sur l’estrade, une kyrielle de lots des plus attractifs : divers bons d’achat chez des commerçants locaux, paniers gourmands, gâteaux à la broche… Le rythme était rapide, les visages concentrés, les cartons se sont remplis, le suspense était à son comble quand, tout à coup, un "quine !", comblant le plus chanceux, a mis fin à l’espoir pour beaucoup d’autres. Une ambiance bon enfant et enjouée, un entracte gourmand avec buvette et une équipe de l’APE bien organisée, tous les ingrédients étaient réunis pour que cette rencontre soit à la hauteur. Pour rappel, l’APE organise des manifestations tout au long de l’année scolaire, dont les gains permettent de financer des activités et du matériel au profit des élèves et des enseignants. Cette année encore les parents d’élèves restent mobilisés avec en point de mire le vide-greniers dimanche 4 février 2024, le trail des Près verts, randonnées VTT et pédestre suivies d’une grande soirée festive sur le thème de la Saint-Patrick le samedi 16 mars et la traditionnelle rando gourmande semi-nocturne le samedi 1er juin.