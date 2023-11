Espalion. Les associations locales sur le pont le samedi 9 décembre

Les organisateurs ont prévu plusieurs manifestations pour aider a recherche.

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987 par l’Association française contre les myopathies pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.

Plusieurs associations locales se mobilisent pour permettre à la population de s’associer à cet effort de solidarité.

Les cyclistes du Vélo club, les coureurs de l’Apéro Trail, l’association Passion Modélisme et la Mas de Saint-Côme ont conjugué leurs efforts pour participer à ce grand rendez-voussolidaire.

Les bénévoles de ces associations se sont récemment réunis pour mettre sur pied un programme d’animations qu’ils proposeront à la population, le samedi 9 décembre, de 14 heures à 18 heures, sur le site du Foirail, ou sous le hall couvert de Perse, en cas de mauvais temps. Le Vélo-club mettra en place un parcours VTT ludique pour les enfants avec franchissement d’obstacles, ainsi qu’une rando VTT ouverte aux jeunes et aux adultes. Une randonnée pédestre, pour les marcheurs, partira à 14 heures et une vente de pâtisseries, boissons et objets de décoration se tiendra tout l’après-midi. L’association Passion modélisme proposera, quant à elle, un circuit de karting pour les enfants et une initiation au pilotage de buggys radiocommandés. Le club Apéro trail organisera pour les coureurs de tous niveaux une épreuve conviviale de 10 km en pleine nature. Enfin, la Mas de Boraldette sera présente avec la participation de trois résidents pour une rando en joëlettes. Chacun est invité à s’associer à ces animations qui sont mises en place au profit de l’AFM Téléthon.

Contact au 07 81 77 72 63.

D’autres associations mettent en place, chaque année, des manifestations diverses, au profit du Téléthon. Ce sera encore le cas cette année, et elles seront annoncées, en temps voulu.