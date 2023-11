Ouest-Aveyron : tout comprendre sur la nouvelle collecte des déchets mise en place

La Comcom déploie son nouveau système de collecte automatisé des déchets, avec 270 points sur le territoire. Les élus font le point et répondent aux préoccupations des habitants.

C’est un énorme projet pour l’Ouest Aveyron. 270 points de collecte sont en train d’être déployés sur le territoire, dans le but de réduire le coût de la gestion des déchets et «faciliter le tri», avec un ramassage automatisé. Les contribuables devront apporter leurs poubelles à ces points de collecte (poubelles noires, jaunes, cartons et verre). L’ensemble territoire sera équipé d’ici trois semaines. Lors des dernières réunions publiques, des habitants du territoire ont fait remonter certaines préoccupations. Les élus d’Ouest Aveyron Communauté y répondent.

De nombreux habitants se disent perplexes sur le fait d’apporter eux-mêmes leurs poubelles aux points de collecte.

"C’est un changement d’habitude à prendre", argue Guy Marty, vice-président d’OAC. "Le but n’est pas de prendre la voiture juste pour aller jeter un sac, mais de le faire sur la route de son travail, des courses ou lorsque l’on sort. On a travaillé en échangeant avec chaque mairie. Les points de collecte sont placés pour être le plus pratique possible. Il y en a suffisamment pour déposer rapidement ses poubelles, sans les transporter longtemps. À Villefranche, cela ne change presque pas de l’actuel mode de fonctionnement".

"Sur Monteils, on est passé de 36 points d’arrêt à 5. Cela fait trois semaines que c’est mis en place, et il n’y a pas de retour négatif", ajoute Michel Delpech, maire de Monteils et président d’OAC.

Comment fonctionne la récolte des déchets par les agents ?

"Cette nouvelle formule automatique permet de supprimer un ripeur, qui portait 4 tonnes d’ordures ménagères par jour lors des collectes", appuie Guy Marty. "Avec l’aide de la commande du camion, le chauffeur, qui fait sa tournée seul, récupère les bacs et les vide dans sa benne. On ne licencie pas de personnel mais on réoriente les postes vers d’autres missions, notamment les espaces verts".

Comment va se passer l’ouverture des bacs avec le badge, et pour quel tarif ?

Actuellement, les bennes s’ouvrent manuellement. Les badgeuses vont être installées sur les bacs en 2024. Cette même année, les habitants recevront des badges pour ouvrir le bac, mais ne paieront pas encore. "C’est une année pour s’habituer au fonctionnement", appuie Michel Delpech. 2025 sera aussi une année blanche. "Cela va permettre de calibrer les volumes. Les contribuables auront une simulation de leur facture, pour qu’ils puissent s’adapter". En 2026, le service sera facturé, avec un paiement à chaque ouverture du bac (uniquement ordures ménagères). Les tarifs ne sont pas encore fixés. Pour 2024 et 2025, c’est toujours le système d’une taxe d’ordures ménagères qui est appliqué.

Y a-t-il un risque que des habitants ne veulent pas payer, jettent leurs poubelles dans la rue, et donc que des décharges sauvages fleurissent ?

"C’est déjà le cas, notamment à Villefranche", répondent les élus. "La bastide ne manquera pas de point de collecte. Il y en aura autant qu’actuellement, cela ne fera pas de grand changement. Pour ceux qui jettent leurs poubelles dans la rue, on va vite les repérer s’ils ont des compteurs à zéro. On les retrouvera et ils devront payer quand même".

Cette réforme a des conséquences sur le traitement des déchets ?

"Le traitement reste le même, géré par la Sydom", appuie Françoise Mandrou-Taoubi, déléguée cadre de vie/déchets. "Cette nouvelle formule va permettre d’améliorer le tri sur le territoire. Si on le fait correctement, il ne reste pas grand-chose dans le sac noir, surtout si on ajoute le compostage. Cela reviendra d’ailleurs moins cher". Chaque point est équipé de bacs pour poubelles jaunes (déchets recyclables), poubelles noires, verres, et un bac par commune pour les cartons, (6 à Villefranche).

Quels sacs utilisés ?

Ouest Aveyron Communauté ne distribue plus de sacs. Il faut donc les acheter.

Comment les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées à mobilité réduite vont-elles s’adapter à cette réforme ?

"Lors de la mise en place du projet, nous avons travaillé en lien avec des associations", indique Guy Marty. "Pour les personnes concernées, leur aide-ménagère pourra disposer d’un badge spécial, pour jeter leurs poubelles dans les points de collecte, comme c’est déjà parfois le cas. On reste attentif à ces questions et un comité de suivi est en place".