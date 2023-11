Une violente tempête a touché les deux pays belligérants, faisant des dégâts, des victimes et privant d'électricité des millions de personnes.

Les médias russes parlent d'Armageddon, de fin du monde, de "tempête du siècle" : au moins quatre personnes sont mortes en Crimée et dans les régions au coeur du conflit entre Ukraine et Russie, rapportent les médias russes. La région d'Odessa ainsi que la station balnéaire de Sorchi ont été touchées par des vents violents et des vagues géantes qui ont causé des dégâts, fait des victimes et privé environ deux millions de personnes d'électricité ce lundi 27 novembre, selon La Dépêche du Midi.

Des arbres et des constructions métalliques ont été arrachées, un énorme cargo s'est retrouvé échoué, des vagues atteignant 8 m de haut sont rentrés profondément dans les terres en bord de mer, jusqu'à inonder des autoroutes.

Tempête de neige en Ukraine

En Ukraine, cette même tempête se traduit par de fortes chutes de neige qui ont privé d'électricité près de 1 700 localités dans 17 régions, bloqué près de 3 000 voitures et camions sur une douzaine d'autoroutes qui ont été fermées à la circulation.

Cette violente tempête qui touche également la région centrale de Kyiv a fait 13 blessés dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.

Cette forte tempête, qui ne va pas s'arranger dans les prochaines 24 heures, survient alors que des dizaines de milliers de soldats sont sur la ligne de front et que l'on craint que Moscou n'attaque le réseau électrique ukrainien cet hiver.