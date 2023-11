CARTE. Crues, vents violents, neige, verglas, avalanches : voici les 24 départements en vigilance ce mardi 28 novembre

Nuage, pluie et neige et températures fraîches, les prévisions météo de ce mardi.



D'abord nuageux en matinée, avec des pluies voire de la neige du Nord aux Alpes, le soleil refait son apparition sur la majeure aprtie de la France dans l'après-midi de ce mardi 28 novembre, avec des températures fraîches : entre 3 et 7°C sur la moitié nord et 4 à 15°C à Perpignan dans le sud en matinée, puis dans l'après-midi entre 3°C à l'est et 11°C à l'ouest sur la moitié nord du pays, et entre 3°C sur les Alpes et 15°C en Corse (14°C à Perpignan) pour le sud de la France, les températures ne grimpent pas en journée malgré le soleil, même si elles sont légèrement supérieures aux températures négatives enregistrées ce dimanche 26 novembre, sur le Massif Central notamment.

En soirée et dans la nuit de ce mardi, ces températures négatives referont leur apparition, mais principalement sur l'est, le centre-est, l'Auvergne et les Alpes.

Persistance des crues

Pour autant, malgré moins de nuages dans le ciel, 23 départements au total restent en vigilance jaune, plus le Pas-de-Calais, toujours en vigilance orange pour les crues. Des cours d'eau qui demeurent également en crue dans 11 autres départements, placés en vigilance jaune :

Nord

Aisne

Oise

Marne

Seine-et-Marne

Ardennes

Meuse

Aube

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Neige et verglas

Il fera très froid entre Alpes et Jura, avec 7 départements placés en vigilance jaune neige et verglas :

Doubs

Jura

Ain

Savoie

Haute-Savoie

Isère

Drôme

Des sommets enneigés

La neige est présente en montagne, ce qui accentue les risques d'avalanches dans les 6 départements suivants, placés en vigilance jaune :

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Ça va décoiffer en Corse

Les régions méditerranéennes sont soumises à un fort vent d'ouest ce mardi. Celui-ci souffle en rafales jusqu'à 70 à 90 km/h sur le continent, mais il sera violent en journée sur la Corse où il dépassera souvent les 100 à 120 km/h, les deux départements de l'ïle de Beauté sont placés en vigilance jaune pour ce vent, une vigilance qui pourrait passer à l'orange dans l'après-midi, même si ce vent devrait faiblr en soirée.