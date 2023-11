Comps-la-Grand-Ville. Aveyron : de multiples récompenses pour l’élevage canin du Royaume des nours

Le plein de titres pour cette entreprise d'élevage familial à Comps-la-Grand-Ville !

Le Royaume des nours est bien le nom qui convient à cette entreprise d’élevage familial. Les bouviers bernois et les Saint-Bernard sont bien les "rois" de la beauté et du bien-être animal dans l’élevage de Séverine Grao sur la commune de Comps-la-Grand-Ville. D’une part ils ont été "les rois de beauté" lors de plusieurs expos à travers la France et d’autre part, leurs propriétaires, très proches de leurs animaux, prennent soin de leurs chiens et de leurs chiots avec amour et passion.

Séverine explique : " Pour les concours, il faut que nos chiens soient excellents sur de nombreux critères : la morphologie, le caractère, la dentition, la démarche, les aplombs… " Lorsque tous ces critères sont à leur meilleur niveau par rapport à la race du chien, la récompense est attribuée au chien et donc à l’éleveur. Elle poursuit : " Pour notre part, nous choisissons parmi nos chiens celui qui, à nos yeux et selon les règles en vigueur, présente les meilleurs critères de sélection et qui a donc le plus de chance d’arriver parmi les mieux classés devant les juges. " Ainsi, les éleveurs inscrivent leurs chiens sur des sites spécialisés qui indiquent les divers concours à travers la France.

Julien, compagnon de Séverine, annonce ses champions : " Nous avons trois titres de champion de France, une bouvier et deux Saint-Bernard ; nous avons reçu ces prix dans différentes villes. " Depuis plusieurs années, cet élevage a concouru à divers championnats de France, mais également aux régionales d’élevage et à plusieurs spéciales de races. Séverine ajoute : " Nous avons participé à la nationale d’élevage à côté du lac de Madine dans la Meuse, une spéciale de race à Béziers, où les trois Saint-Bernard ont terminé 1er dans leur catégorie et à la régionale de race à Aurillac dans le Cantal. On a une vice-championne monégasque avec une Saint-Bernard. L’année prochaine, nous irons plus loin encore, en Espagne, en Allemagne… " Pour améliorer la race et donc pour une meilleure sélection, les éleveurs vont parfois très loin pour les "marier", jusqu’en Suisse, où ils ont "uni" leur chienne Saint-Bernard avec un multichampion qui possède 23 titres à travers l’Europe. " Mais avant tout, termine l’éleveuse, nous cherchons de futurs propriétaires qui traitent bien leurs animaux. "

On comprendra que dans cet élevage le travail ne manque pas : nourrir tous ces gros et beaux toutous, au biberon lorsque les mères n’y arrivent pas, prendre soin du bien-être de ces animaux dans leur enclos ou dans leur pré, les soigner lorsqu’ils se blessent ou sont malades… Et naturellement toute la partie commerciale à gérer.

Et lors des départs pour les concours, avec leur fourgon parfaitement aménagé et fonctionnel, c’est toute une expédition : leurs 3 enfants sur les banquettes arrière et les 2 ou 3 chiens à présenter installés dans une cabine prévue pour eux. On peut joindre Séverine Grao à son élevage Le Royaume des nours au 06 38 32 87 57 et par mail : severine.grao@yahoo.fr