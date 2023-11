Luc-la-Primaube. Elevage : Nicolas Vacquier a partagé son expérience avec les lycéens de La Roque

Après plusieurs années en tant qu’élève au lycée EPLEFPA La Roque - Jacques Chirac, c’est en tant qu’éleveur professionnel que Nicolas Vacquier s’y est rendu. Cet établissement d’excellence dans l’enseignement agricole en Aveyron joue un rôle crucial dans le développement local des compétences agricoles, agroalimentaires, et environnementales et a été un acteur essentiel de Son parcours de formation. Lors de son intervention au micro avec Joël Deloustal, responsable des achats, et face à l’ensemble des élèves et personnels, il a pu présenter son exploitation, son engagement pour une production avicole de qualité, ses méthodes respectueuses du bien-être animal, ses particularités, ses difficultés aussi ! Après un temps d’échange qui a donné lieu à de nombreuses questions/réponses, les élèves et convives présents ont pu déguster et consommer ses poulets, remarquablement bien préparés et cuisinés par lechef cuisinier et son équipe. Un témoignage qui a été porteur et utile pour les apprenants et personnels de l’établissement.