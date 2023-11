Naucelle. La grande aventure du tri des CE2 et CM de Jeanne-d’Arc

Rien de tel pour apprendre que d’aller visiter et voir les réalités qui nous entourent. C’est fort de cet adage et désireux de poursuivre leurs apprentissages sur la gestion des déchets après le passage du camion du Tri Tour, que les élèves de CE2 et de CM de l’école Jeanne-d’Arc de Naucelle se sont rendus à Ecotri, centre de tri des emballages et papiers de Millau. Là, ils ont pu se familiariser avec l’aspect industriel du tri : ils ont découvert les équipements et les machines de haute technologie qui assurent l’essentiel du travail ainsi que le rôle des valoristes qui contrôlent la qualité du tri. Ensuite, grâce au parcours pédagogique "La grande aventure du tri", ils ont encore plus pris conscience de l’importance d’avoir les bons gestes au quotidien. Ils ont aussi été sensibilisés à la consommation raisonnée. Les enfants sont rentrés à l’école plus décidés que jamais à obtenir le label éco-école et surtout à " être le héros de leur environnement", projet initié cette année par l’ensemble scolaire.