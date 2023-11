Rodez : circulation, stationnement, jardin public... Un nouveau visage se dessine pour le quartier du Faubourg

Dans le courant de l’année 2024, la circulation sur l’avenue Tarayre sera complétement remodelée. Avant cela, sera ouvert dès ce lundi un espace de stationnement de 69 places.

C’est un quartier en pleine mutation. Au sein duquel la collectivité consacre de nombreux investissements, essentiels diront certains. Il est vrai que le Faubourg avait quelque peu perdu de sa superbe au tournant du XXIe siècle.

Mais la courbe semble s’inverser ces dernières années, c’est en tout cas ce qu’ambitionne la Ville. "Le quartier va être métamorphosé. Cela lui donnera une image embellie, et il en avait bien besoin", se félicite le maire de Rodez, Christian Teyssèdre.

Une évolution notamment manifestée par la construction de la maison de santé et celle des associations – ces deux espaces étant d’ailleurs actuellement en phase d’extension –, elle se poursuit désormais sur le volet de l’aménagement routier et paysager.

Lundi 4 décembre, sera inauguré le parking Aubrac-Vallon, situé en contrebas de la maison des associations, entre les deux rues lui conférant son nom. Une première étape, avant des travaux de plus grande ampleur encore, qui seront consacrés au volet routier sur l’avenue Tarayre, mais également les environs. En tout cas pour cette artère, un modèle "type avenue Victor-Hugo", sera établi, selon la comparaison de Christophe Lauras, adjoint au maire, en charge notamment de l’aménagement urbain.

Une circulation remodelée

La circulation s’effectuera sur deux voies, le trottoir et les places de stationnement dans le sens avenue Durand-de-Gros – rue Béteille, seront transformées en un espace pour les piétons et une piste cyclable, le tout entrecoupé de zones végétalisées. Quand dans l’autre sens de circulation, les places de stationnement devant les commerces seront maintenues, il figurera également autre une piste cyclable.

5 046 616 € C’est en euros, la somme engagée par la municipalité pour la réfection du quartier du Faubourg depuis 2020 et pour l’année prochaine. En 2024 par exemple, les travaux se chiffreront à 1 568 000 € hors taxes. Une somme qui ne comprend que les travaux de voirie.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’un giratoire, et ce ne sera pas le seul nouveau rond-point à Rodez, sera aménagé au carrefour entre cette même avenue et la place de l’église du Sacré-Cœur, qui mène jusqu’à la rue d’Aubrac.

Des travaux qui rythmeront et s’achèveront durant l’année 2024, c’est en tout cas ce qu’assure la mairie. À noter que la circulation sera maintenue durant leur durée, un élément essentiel selon Christian Teyssèdre. Cet axe étant stratégique, et essentiel au déplacement de nombreux Ruthénois et Aveyronnais.

De lourds investissements seront ainsi nécessaires. Pour cette année 2024, ils se chiffreront à 1 568 000 € hors taxes, tandis que TTC, ils seront ainsi de 5 046 616 €, depuis le début du réaménagement de cet espace.

Un nouveau jardin public

Mais les routes ne seront pas les seules concernées par ce plan. La construction de la maison de santé avait quelque peu chamboulé l’aménagement du parvis de l’église du Sacré-Cœur. Et celui-ci retrouvera dans l’année prochaine son square. D’une surface de 2 450 m² d’engazonnement, ses premiers travaux préparatoires seront entamés "dès ce lundi", fait valoir Christophe Lauras.

Il se situera dans un espace situé entre le parking de la maison de santé et l’église et était actuellement occupé par des véhicules en stationnement " le temps que le parking Aubrac-Vallon soit réalisé" poursuit-il. "Tout cet espace sera désimperméabilisé et comprendra plus de 8 000 végétaux. Une cuve de 50 m3 sera également installée pour récupérer les eaux de pluie s’écoulant depuis le toit du Sacré-Cœur", ajoute Christophe Lauras. En sachant que ce jardin accueillera comme c’était le cas auparavant, le buste du général Jean-Joseph Tarayre.

Un véritable coup de neuf, qui ne sera certainement pas de trop pour un quartier souvent pointé du doigt ces dernières années.