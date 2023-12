ReelShort, l'application pour regarder des micro-séries d'une minute

(ETX Daily Up) - Elle se définit comme "la plateforme de streaming HD nouvelle génération". L'application ReelShort connaît un succès inattendu ces dernières semaines avec plus de dix millions de téléchargements. La raison de ce buzz ? Elle propose des séries et films sous forme de vidéos courtes d'une minute. Un mix entre Netflix et TikTok en quelque sorte.

Ce n'est sans doute pas une coïncidence si le nom de l'application ReelShort combine le Reel des Reels d'Instagram et le Short de YouTube Shorts. Les trois produits proposent un format de vidéos courtes, calqués sur l'offre de TikTok.

Cette nouvelle application propose de regarder des séries et des films, avec des épisodes d'une durée maximum d'une minute, le tout depuis son mobile. "ReelShort est la nouvelle génération de plateforme de streaming HD qui change la façon dont vous regardez et consommez les émissions. Chaque épisode dure une minute, ce qui vous permet de le regarder facilement lorsque vous êtes en déplacement. Regardez en streaming depuis n'importe lequel de vos appareils mobiles, que vous soyez en train de vous détendre sur votre canapé, à l'heure du déjeuner ou même lorsque vous êtes aux toilettes (oui, vous savez comment vous êtes)", peut-on lire dans la description de l'application sur le Play Store de Google.

Si la durée des épisodes s'inspire de TikTok, la mise en page de l'application emprunte plutôt le style de Netflix. La page d'accueil range les différents contenus selon plusieurs critères, la popularité, les thématiques ("douce revanche", "l'amour après le mariage"), et les derniers succès.

Ce nouveau mode de consommation aurait séduit des millions d'internautes. Selon Techcrunhc, l'application aurait été téléchargée onze millions de fois sur Android et sur iOS depuis son lancement en août 2022.

Les jeunes sembleraient particulièrement séduits par ces micro-séries qui se consomment rapidement et facilement depuis un téléphone. Après avoir délaissé la télévision, ces derniers se sont rués sur les réseaux sociaux, comme TikTok, pour consommer des contenus conçus pour la plateforme, et même des versions découpées d'anciennes séries et de films. Très vite, TikTok est devenu la nouvelle télé des jeunes. Les utilisateurs de la plateforme chinoise sont nombreux à regarder d'anciennes séries, dont les épisodes ont été découpés en plusieurs parties, rediffusées en ligne.

Malgré une note de 3,8/5 sur l'Apple Store, les commentaires positifs ne manquent pas : "Je ne m'attendais pas à apprécier cette application autant que je l'ai fait. Les histoires sont si intrigantes", a commenté un consommateur, "J'aimerais que chaque épisode dure 2 minutes et qu'il n'y ait pas de récapitulatif au début. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions, mais je ne sais pas depuis combien de temps cette application existe, alors j'espère qu'il y en aura d'autres. Dans l'ensemble, j'adore l'application.", a-t-il poursuivi.

Mais pour accéder à ces contenus gratuitement, les utilisateurs devront alors faire face aux nombreuses publicités, ce qui n'est pas du goût de tous : "Déçue ! Les épisodes ne durent que 1 à 1,5 minute avant qu'une publicité encore plus longue ne soit diffusée (Royal Match, je parle de toi !). Il faudrait limiter la durée de la publicité à 15-30 secondes ! En plus, vous ne pouvez regarder que 20 épisodes gratuits par jour avant qu'ils ne vous fassent payer pour continuer à regarder. Mais maintenant, j'en suis à regarder les 4 derniers épisodes et il ne me donne même pas l'option de regarder une publicité pour les terminer. Je pense qu'il me fait payer pour finir le film", a commenté une utilisatrice, Rikkie Leigh, sur Google Play, le 1er novembre 2023.

TikTok avait déjà proposé une série spécialement conçue pour sa plateforme avec Abd Al Malik et Prime Video, en 2021. D'autres projets similaires pourraient donc voir le jour face à l'engouement suscité.