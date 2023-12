Rodez : la ronde de Noël revient pour des fêtes au pas de course, tout ce qu'il faut savoir

Cette course à pied cheminant dans les rues de Rodez revient le 10 décembre. L'année passée 600 personnes s'y étaient donné rendez-vous.

Enfiler son plus beau bonnet de Noël et traverser Rodez à toute allure ! C'est la formule si simple et pourtant si attrayante de la Ronde de Noël, qui connaîtra sa prochaine édition le dimanche 10 décembre. Encore une fois, nombreux devraient s'y donner rendez-vous, malgré une météo qui demandera aux plus frileux une bonne dose de courage avant d'enfiler leurs runnings.

En tout cas, le moral est au beau fixe du côté de l'association Tout le monde court, organisatrice de l'événement. "On n'attend plus que le beau temps !", sourit d'ailleurs Sébastien Molinier, l'un des organisateurs. Car les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, que ce soit pour les 8 km de l'épreuve reine, comme pour la randonnée, la Joëlete, les courses jeunes de 1 500 et 800 m ou encore la course des lutins.

La dernière de Tout le monde court

Pour l'heure, une soixantaine de participants ont répondu favorablement à cet appel, et de nombreux autres devraient les rejoindre dans les prochains jours, l'édition précédente ayant réuni plus de 600 coureurs. En tout cas, que les aficionados du tracé se rassurent, le parcours reste inchangé. "De la salle des fêtes, rendez-vous au collège Fabre en traversant l'avenue Victor-Hugo, puis tout le monde cheminera en centre-ville jusqu'au lycée Foch, par les haras, puis cap à Bourran", rappelle Sébastien Molinier. Avant de terminer la course en revenant vers la salle des fêtes.

En tout cas, l'organisateur le rappelle, ce sera un moment de "convivialité absolue ! De nombreuses familles ou groupes d'amis ont l'habitude de faire la course ensemble avant de se retrouver pour le repas, c'est une belle journée". L'occasion également d'œuvrer pour la bonne cause ! Car sur les tarifs des dossards (celui de l'épreuve phare étant de 10 €), 1 € est reversé à l'association des Pupilles de l'enseignement public (PEP), qui travaille en faveur de l’éducation des enfants en situation de handicap.

En tout cas, cette année sera la dernière pour l'association Tout le monde court. Par "faute de temps", Sébastien Molinier annonce passer la main au Stade Rodez athlétisme, qui organisera dès l'année prochaine cette course. Alors, la soixantaine de bénévole qui sera à la manœuvre espère finir sur une bonne note !

Inscription possible en ligne sur Chronometrage.com, ou pour les retardataires, le samedi 9 décembre à la salle des fêtes de Rodez.