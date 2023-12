Luc-la-Primaube. Carton plein pour le quine des footballeurs

Les quines constituent pour les associations un moyen pratique de renflouer leurs finances. Certains viennent pour apporter leur soutien aux associations et aux bénévoles qui donnent de leur temps pour assurer leur bon fonctionnement, d’autres pour le plaisir du jeu. Vendredi dernier, c’était au tour de Luc-la-Primaube Football-club d’organiser le sien. Et comme de coutume, c’est dans une bonne ambiance que pas moins de 400 personnes se sont retrouvées à l’espace animation pour passer une soirée des plus agréables au rythme des quines. Certes, tous n’ont pas gagné, mais il en est ainsi de ce jeu du hasard. Il revenait à Thierry Olier d’annoncer les numéros d’une voix sportive, les numéros étant "boulégués" par la main "innocente" de Myriam Alauzet.

Les quines tonitruants alertaient les autres joueurs et les responsables. Mais là où le jeu s’est corsé, c’est lorsqu’il a fallu départager plusieurs gagnants par tirage au sort. Palpitant pour les uns, décevants pour les autres, ce jeu du hasard a permis à certains de repartir les bras chargés de lots gagnés au fil de la soirée pendant que d’autres s’en sont allés les bras ballants, se disant que la chance leur sourirait un autre jour.